Российский интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев заявил, что государственному управлению РФ необходима должность вице-премьера по цифровой экономике.

По его словам, последнее время ситуация складывается так, что «цифра» пронизывает все отрасли и сшивает их, как нить, следующая за иглой. Можно сказать, что вся экономика сегодня на цифровой игле.

«Компетентный человек, способный принимать решения, не идущий на поводу у бравадного шапкозакидательства о возможности тотального административного регулирования технологий и способный вдумчиво и инженерно осознанно принимать компромиссные технически выверенные решения, основанные на экспертном знании и мнении, будет способен не только снять напряженность последних лет, связанную с неумелой регуляторикой, но и вселить оптимизм в профессиональное сообщество. Дать новый толчок развитию всех без исключения отраслей, взявших за базис современные цифровые решения», - цитирует Мариничева ForkLog .