Российский рынок откроется несущественным подъемом по индексу Мосбиржи, это следствие положительных торгов фьючерсов на мировые фондовые индексы в диапазоне от +0,1% до 0,5%. Инвесторы отодвинули тему торговой войны США с Евросоюзом, Канадой, Японией, Китаем и др. на второй план и отыгрывают сильные данные по рынку труда в США. Есть рост в 313 тыс. созданных рабочих мест, коэффициент безработицы стабильно держится на уровне 4,1%. Вместе с тем, заработанная плата не увеличилась в феврале, что вызывает опасения по поводу роста инфляции, данные по которой будут опубликованы во вторник. В месячном выражении прогнозируется замедление, в годовом – увеличение темпа. Рынок котирует с вероятностью в 86% увеличение верхнего уровня процентной ставки ФРС США на 25 б.п. до 1,75% на заседании FOMC 21 марта. При этом, на фоне введения менее жестких заградительных пошлин на импорт стали и алюминия в США индекс MSCI развивающихся рынков отреагировал несущественным подъемом в 0,6%.

Благодаря этому, а также росту нефтяных цен на 2,8% до $65,5 за баррель российский рынок вырос в пятницу. Однако, ввиду приближения выборов президента России в конце текущей неделе, мы ожидаем, что инвесторы останутся в стороне от активных операций и будут принимать инвестиционные решения по факту свершения события. Дельта движения капитала в фондах с фокусом на российский рынок находится почти на нулевых отметках в последние 3 торговых сессии – нет сильного притока/оттока с российского рынка.