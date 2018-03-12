Председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков считает объединение «дочек» ВЭБ — банка «Глобэкс» и Связь-Банка — почти единственным вариантом их дальнейшего развития. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение наблюдательного совета ВЭБ в апреле, сообщил журналистам Сергей Горьков.

«Я думаю, что этот (вариант) почти единственный, потому что объединение банков — это оптимизация достаточно большая, и бессмысленно держать банки в таком состоянии... Сейчас, наверное, это почти единственный вариант (объединение «Глобэкса» и Связь-Банка. — Прим. ред.), потому что вопрос эффективности — только на «костах» это 1 миллиард рублей (эффект от объединения центральных офисов банков. — Прим. ред.), плюс это дает освобождение капитала. Конечно, потратим на это какое-то время, но дает хороший эффект. Я за эффект, и актив будет чуть побольше для возможной дальнейшей продажи», — сказал он.

В январе ВЭБ сообщил, что вынесет на ближайшее заседание наблюдательного совета предложения о дальнейшей стратегии дочерних Связь-Банка и банка «Глобэкс».

Горьков тогда заявлял, что стратегия в отношении этих двух банков будет меняться после того, как правительство решило наделить Промсвязьбанк статусом банка по обслуживанию гособоронзаказа. Ранее на эту роль претендовали Связь-Банк и «Глобэкс».