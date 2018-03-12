Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила ВТБ купить 29,1% акций «Магнита» у основателя ретейлера Сергея Галицкого, сообщил RNS заместитель главы ФАС Андрей Кашеваров.

«Выдали (разрешение на покупку 29,1% «Магнита». — Прим. ред.) 7 марта», — сказал он, отметив, что никаких ограничений для покупателя нет.

Ранее в ходе Сочинского форума глава ВТБ Андрей Костин сообщил журналистам, что ВТБ планирует купить 29,1% акций ретейлера «Магнит» у основателя компании Сергея Галицкого. Тогда же отмечалось, что сделка потребует согласования ФАС.

Согласно опубликованной 26 февраля отчетности ВТБ за 2017 год, ВТБ рассчитывает закрыть сделку по покупке 29,1% акций основателя ретейлера «Магнит» Сергея Галицкого в компании в первом полугодии 2018 года.