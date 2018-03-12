Дэнни Перекальски назначен управляющим директором по продуктам Альфа-Банка. Он возглавит направление по разработке продуктов Альфа-Банка как для физических лиц, так и для клиентов малого и среднего бизнеса.

В задачи Перекальски войдет формирование единого видения потребностей клиентов на основе взаимодействия со всеми бизнес-линиями Альфа-Банка, что обеспечит оперативность и гибкость в разработке и запуске продуктов.

До прихода в Альфа-Банк Дэнни на протяжении трех лет руководил компанией Ozon Group, владеющей крупным интернет-магазином Ozon.ru. Под его руководством продажи компании выросли в 3 раза - до 7,5 миллионов покупок в год, значительно расширился ассортимент, вырос уровень клиентского сервиса.

«Уверен, что успешный опыт Дэнни поможет улучшить продуктовое предложение Альфа-Банка, повысить скорость разработки и доставки клиентам востребованных и инновационных продуктов», - отметил исполняющий обязанности главного управляющего директора Альфа-Банка Алексей Чухлов.

«Меня очень вдохновляют амбиции Альфа-Банка. Задача стать надежным партнером для миллионов новых клиентов по-настоящему воодушевляет», - подчеркнул Дэнни Перекальски.