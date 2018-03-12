Японская криптовалютная биржа Coinchek пообещала выплатить компенсацию клиентам, пострадавшим от кражи криптовалюты NEM, 12 марта, пишет РБК .

Возмещение будет проводиться по курсу 88,549 иены (около 0,84 доллара) за единицу криптовалюты. Ранее Coincheck пообещала из собственных средств выплатить компенсацию пострадавшим от кражи в январе.

Атака на Coincheck произошла 26 января. Хакеры похитили 523 млн монет. Через несколько дней взломщики попытались продать добычу на шести криптобиржах.

По данным южнокорейской разведки, за взломом биржи могут стоять хакеры из КНДР.