В понедельник, 12 марта, доллар на торгах в Азии торгуется в минусе ко всем основным валютам, констатирует Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Если цена на нефть марки Brent превысит $66,40 за баррель, то курс доллара вернется к значениям в границах 56,00-56,20 руб. Если по нефти начнется нисходящая коррекция, после которой цена вернется к уровню $60,90 за бочку, то рубль подешевеет к доллару до отметки 57 руб. за «американца». Я жду коррекцию и ставлю против рубля. Для пары евро/рубль сохраняется ценовой диапазон в границах 69,57 – 70,91 руб.», - поясняет аналитик.

На валютной секции Московской биржи ожидается консолидация основных мировых валют по отношению к рублю в начале торгов, сообщает Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс».

«Сегодня утром нефть марки Brent демонстрирует некоторое снижение, что даст «быкам» в долларе и евро повод для восстановления. Однако рост предложения валюты на рынке со стороны экспортеров, которые начинают подготовку к налоговому периоду, скомпенсирует этот фактор и удержит основные валюты в районе пятничного закрытия. При этом, в случае возобновления роста на рынке энергоносителей, уже к концу основной сессии американская валюта может уйти на отрицательную территорию и сделать еще один шаг к поддержке, расположенной на уровне 56 руб.», - прогнозирует он.

По словам Сергея Козловского, руководителя аналитического отдела Grand Capital, рубль остается под давлением на волне ожидания роста ставок в США и неопределенности по поводу вероятного начала торговых войн между США и их торговыми партнерами.

Если рубль сумеет преодолеть диапазон 55,5-56 руб., то дорога на отметку 53 руб. за доллар будет открыта, но потенциал такого движения может реализоваться только после выборов президента РФ, если сам процесс выборов и его результаты не преподнесут сюрпризов, поясняет аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Пара USD/RUB сможет проторговаться в районе 56,18-57,14 руб. Пара EUR/RUB, скорее всего, проторгуется в диапазоне 68,54-70,96 руб., прогнозирует Иван Марчена, аналитик Forex Club.