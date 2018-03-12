Альфа-Банк планирует в конце апреля разместить биржевые структурные облигации, доходность которых привязана к индексу робототехники (рассчитывается Societe Generale совместно с футурологом Мартином Фордом, включает 150 акций ведущих компаний отрасли) сроком на три с половиной года. Об этом ТАСС сообщил директор по структурным продуктам Альфа-Банка Денис Аношин.

Объем размещения может составить 30—50 млн долларов, ориентир доходности — 8% годовых.

«Мы не фиксируем заранее объем, он будет точнее определен по итогам сбора заявок. Но мы ожидаем, что размещение составит от 30 миллионов до 50 миллионов долларов. Техническое размещение пройдет в двадцатых числах апреля, книга заявок будет собрана с 20 марта по 10 апреля», — сообщил Аношин.

По его словам, банк ожидает, что весь спрос будет со стороны физических лиц.

«Но мы рассчитываем привлечь институциональных инвесторов (банки, брокеры, УК. — Прим. ред.) для дальнейшей реализации бондов для их клиентов — физлиц», — подчеркнул Аношин, добавив, что минимальный порог входа в инструмент составляет 1 тыс. долларов.

Аношин также пояснил, что по облигациям предусмотрены три купонные выплаты: через год, через два года и при погашении через три с половиной года после размещения. При этом в случае негативной динамики индекса банк гарантирует возврат 100% номинала.

«Мы не исключаем дополнительного размещения данного выпуска облигаций в случае, если будет повышенный спрос. Также мы рассчитываем до конца года разместить еще два выпуска структурных облигаций», — рассказал Аношин.