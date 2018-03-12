В ходе церемонии были презентованы шесть новых производственных и социальных объектов, включая заводы по глубокой переработке древесины стандартного и тонкомерного диаметров, а также пеллетный завод. Ряд объектов Альфа-Банк финансировал на инвестиционной стадии, остальные рефинансировал на благоприятных для компании условиях.

Альфа-Банк является ключевым финансовым партнером Группы компаний «УЛК». На протяжении последних лет банк поддерживал ключевые инвестиционные проекты, а также сделки по приобретению активов ГК «УЛК». Благодаря партнерству с Альфа-Банком на базе Группы компаний «УЛК» сформировано крупнейшее в России производство по лесозаготовке и производству пиломатериалов. Прогнозные объемы к 2022 году составят 4 млн кубометров сырья по входу в год.

По оценке Альфа-Банка, общий объем активов холдинга составит более 20 млрд рублей. Холдинг включает в себя 4 высокотехнологичных завода по деревообработке, лесопилению и биопереработке древесных отходов, полноразмерный парк лесозаготовительной техники, достаточный для обеспечения всего объема собственных мощностей, а также теплогенерирующую компанию. При финансовой поддержке Альфа-Банка группа компаний «УЛК» реализует 4 приоритетные инвестпроекта.

Лесоперерабатывающий холдинг на базе «УЛК» был сформирован при участии Альфа-Банка. В 2016 году Альфа-Банком был предоставлен кредит в размере 1,5 млрд рублей на реализацию инвестпроекта по строительству пеллетного завода в Архангельской области. Запуск биопереработки древесных отходов в древесно-топливные гранулы (пеллеты) объемом 150 тыс. тонн в год позволил ГК «УЛК» перейти на полностью безотходное, экологичное производство.

В 2017 году Альфа-Банк профинансировал приобретение и модернизацию Пестовского лесоперерабатывающего комплекса в Новгородской области, а также выделил средства на приобретение лесозаготовительной техники и пополнение оборотного капитала. Объем выделенного кредитного лимита в Альфа-Банке составил свыше 3 млрд рублей. На момент вхождения в состав ГК «УЛК» загрузка производственных мощностей «Пестово» не превышала 10-20%. Сегодня, благодаря перенастройке оборудования и модернизации отдельных узлов производственных линий, предприятие работает со 100% загрузкой мощностей и является одним из наиболее современных в России.

Далее Альфа-Банком были рефинансированы кредиты ГК «УЛК» в Сбербанке, привлеченные на строительство производственных линий по глубокой переработке древесины стандартного и тонкомерного диаметров. Объем рефинансирования составил около 9 млрд рублей. Альфа-Банк стал ключевым партнером ГУ «УЛК» по реализации инвестиционных проектов.

В феврале 2018 года Альфа-Банк выделил 10 млрд рублей на приобретение ГК «УЛК» производственных активов ООО «ЛПК Север» и ООО «Поморская лесопильная компания», ранее носивших названия Вельский деревообрабатывающий комбинат и Соломбальский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат.

Таким образом, на текущий момент ГК «УЛК» сформировала структуру активов в секторе лесопереработки. В состав холдинга входят 4 предприятия: Устьянский лесопромышленный комплекс (объем переработки - 1,3 млн кубометров в год), Пестовский лесопромышленный комплекс (500 тыс. кубометров в год), Вельский лесопромышленный комплекс (500 тыс. кубометров в год), Соломбальский лесопромышленный комплекс (300 тыс. кубометров в год). На территории последнего в ближайшие годы также будет построена новая линия, объем лесопереработки достигнет 1,5 млн кубометров в год. Продукция ГК «УЛК» экспортируется в более 20 стран мира.

«Мы высоко ценим финансовую поддержку Альфа-Банка, которая позволила завершить стратегически важные для нас инвестиционные проекты, а также оптимизировать текущую долговую нагрузку. Альфа-Банк и Группа компаний «УЛК» планируют продолжить взаимовыгодное сотрудничество. В наших ближайших планах - возрождение Соломбальского ЛДК», - отметила заместитель генерального директора ГК «УЛК» по экономике и финансам Татьяна Зенина.

«Альфа-Банк видит потенциал в развитии лесоперерабатывающего сектора и высоко оценивает инвестиционную привлекательность ГК «УЛК». Мы также с готовностью кредитуем высокотехнологичные инфраструктурные инвестпроекты, направленные на эффективный рост бизнеса наших клиентов и развитие экспортного потенциала РФ. Компания проявляет ответственное отношение к природопользованию. Мы рады, что Альфа-Банк внес вклад в создание крупнейшего в России лесопильного безотходного производства и намерены развивать партнерские отношения с Группой компаний «УЛК», - подчеркнул соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.