Акционеры Абсолют Банка проголосовали за досрочную отставку председателя правления финучреждения Андрея Дегтярева, следует из материалов кредитной организации.



«Досрочно прекратить полномочия председателя правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Дегтярева Андрея Владимировича после согласования банком России и назначения нового кандидата на должность председателя правления АКБ «Абсолют Банк» (ПАО)», — говорится в документе.



В качестве кандидата на должность председателя правления Абсолют Банка избрали Татьяну Ушкову, занимающую пост зампреда правления.

О том, что пост предправления кредитной организации займет Татьяна Ушкова, а Андрей Дегтярев займется корпоративными проектами в структурах акционера банка, НПФ «Благосостояние», ранее сообщал «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к банку. «Это решение связано с изменением фокуса развития, — уточнял один из собеседников газеты. — В новой модели существенный акцент сделан на розничный бизнес. Банк будет активно развивать ипотеку и автокредитование, цифровые технологии». «В связи с утверждением новой стратегии совет директоров банка рекомендовал на пост председателя правления Татьяну Ушкову, которая ранее отвечала в банке за развитие розничного бизнеса, трансформацию и запуск новых высокотехнологичных процессов», — подтвердил изданию глава совета директоров Абсолют Банка Юрий Новожилов.

Согласно новой стратегии развития, к концу 2019 года планируется нарастить долю розничного бизнеса до 70% кредитного портфеля. Общий рост активов банковской группы должен составить около 15%, чистая прибыль по итогам 2018 года — 0,4 млрд рублей, в 2019-м — 1,8 млрд.