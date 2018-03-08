Суд в Бруклине приговорил к семи годам тюрьмы бизнесмена Мартина Шкрели за финансовые махинации и обман инвесторов.



В прошлом году присяжные признали его виновным в отправке фальшивых отчетов инвесторам. Он делал это, пытаясь скрыть огромные финансовые потери двух хедж-фондов, которыми управлял.

Имя бывшего менеджера хедж-фонда попало в заголовки газет в 2015 году, после того как принадлежавшая Шкрели компания Turing Pharmaceuticals взвинтила цену на препарат дараприм на 5000%. Лекарство используется при терапии ВИЧ и СПИДа. Оно лечит токсоплазмоз — паразитарное заболевание, которое особенно опасно для людей с ослабленным иммунитетом. Turing Pharmaceuticals подняла цены на лекарство с 13,5 за таблетку до 750 долларов, что сделало лечение недоступным для многих пациентов.

Решение о резком повышении стоимости не было нарушением закона или даже беспрецедентным случаем в США, однако оно превратило Шкрели в своеобразный символ жадности фармацевтических компаний и принесло ему прозвище «самого презираемого бизнесмена» в США.

Дело о мошенничестве не было связано с продажей дараприма.