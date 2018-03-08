Американские санкции не связаны с мифическим вмешательством в выборы президента США, а продиктованы стремлением остановить развитие России, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC (полная версия опубликована на сайте Кремля).



«Санкции совершенно не связаны с каким‑то мифическим вмешательством в выборы в США со стороны России. Санкции связаны совсем с другим — с желанием остановить развитие России, сдержать Россию. Эта политика сдерживания России проводится уже десятки лет, время от времени. Сейчас опять к ней вернулись», — сказал президент.

По его мнению, такая политика наносит вред не только российско-американским отношениям, но и американскому бизнесу, «потому что дает возможность освободить площадку для конкурентов американского бизнеса на российском рынке».

Президент напомнил про экономический форум в Санкт-Петербурге, где самая большая делегация представителей бизнеса была из США.

«Люди хотят с нами работать, а им не дают, их сдерживают, чтобы Россию сдержать», — сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что развитие России невозможно сдержать ни в какой сфере, в том числе в кибербезопасности.