Ученые Китая приступили к разработкам стандарта связи шестого поколения. Об этом на полях первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва сообщил министр промышленности и информатизации Мяо Вэй.



«В конце прошлого года ученые КНР инициировали разработки в области нового стандарта связи 6G, — сказал Мяо Вэй. — Развитие « Интернета вещей» должно осуществляться одновременно с расширением возможностей технологий мобильной связи».

По словам министра, «быстрый технологический рост обеспечивает не только возможность общения между людьми посредством мобильной связи, но и взаимодействие между человеком и машиной, а также между машинами непосредственно». «Это будущее человечества, — продолжил Мяо Вэй. — Желание быть подготовленным к нему — одна из причин активных работ в области мобильной связи».

В настоящее время Китай также активно работает над технологией стандарта связи 5G. Крупнейшие местные операторы со своими партнерами, в числе которых компания Huawei и корпорация ZTE, занимаются разработкой и испытаниями базовых станций и различных устройств под стандарт связи пятого поколения. Он повысит скорость передачи информации до одного гигабайта в секунду, что в 20—50 раз быстрее существующих стандартов передачи данных.

