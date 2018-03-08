В Латвии скончалась генеральный директор Службы государственных доходов (СГД, государственный налоговый департамент Латвии) Илзе Цируле, сообщает Минфин страны.



Тело 53-летней госслужащей было обнаружено в ее доме без видимых признаков насильственной смерти, добавляет агентств LETA со ссылкой на старшего специалиста Земгальского регионального управления полиции Иеву Сиетниеце.

Причина смерти остается неизвестной. По словам представителя полиции, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Премьер министр страны Марис Кучинскис уже обсудил случившееся с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, указывает LETA со ссылкой на пресс-секретаря премьера. На встрече достигнута договоренность о назначении исполняющего обязанности главы службы.

Представитель министра финансов Арно Пяткин в свою очередь заявил, что исполняющий обязанности главы СГД может быть назначен в понедельник, 12 марта, когда намечена встреча министра финансов с руководством СГД, добавляет Delfi.