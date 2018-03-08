Правительство США продолжит применять закон о санкционном давлении в отношении России. Он уже позволил отменить сделки РФ с другими странами и зарубежными компаниями на 3—4 млрд долларов. Об этом на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Хезер Науэрт, передает ТАСС.

Речь идет о законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот документ предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из «оборонного и разведывательного секторов».

Науэрт напомнила, что после 29 января, согласно данному закону, у исполнительной власти США появились полномочия вводить санкции в том числе против партнеров России.

«У нас по всему миру много должностных лиц, которые работают над этим», — заверила Науэрт. «То, что мы не сделали этого (не ввели санкции) в первый же день, не означает, что мы не сделаем этого в будущем», — добавила она.

«На данный момент мы выявили, и мы рады этому, определенное число сделок примерно на 3—4 миллиарда, которые должны были быть выполнены, но затем их расторгли. Расторжение произошло потому, что правительства и компании по всему миру поняли, что они потеряют деньги, что против них введут санкции в рамках CAATSA», — утверждала представитель Госдепартамента.