Курс самой популярной криптовалюты — биткоина опустился в ходе торгов в пятницу ниже отметки 9 тыс. долларов.



Согласно данным CoinDesk курс биткоина снижался на 9,1%, до 8 492 долларов. Эксперты отмечают, что это связано с новостями о закрытии двух криптовалютных бирж в Японии — FSHO и Bit Station.

По состоянию на 17:15 мск, курс биткоина замедлил падение и торговался на уровне 9 094 доллара. Капитализация биткоина при этом составила 153,7 млрд долларов.