Страны, участвующие в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), не намерены отменять полностью ограничения на добычу нефти в первом квартале 2019 года. Об этом министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех рассказал в интервью телеканалу Bloomberg TV, передает ТАСС.



По его словам, ОПЕК+ «будет постепенно» снимать ограничения на добычу, когда наступит нужный момент. При этом страны, участвующие в соглашении, намерены обеспечивать стабильность нефтяного рынка в 2019 году. Соглашение между ОПЕК и государствами, не входящими в группу, будет продлено в 2019 году, уверен министр.

Соглашение о сокращении добычи нефти было достигнуто в конце 2016 года странами ОПЕК и не входящими в картель государствами — экспортерами нефти. Согласно условиям сделки, ее участники должны снизить добычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки по отношению к уровню октября 2016 года, принятому за базовый. В наибольшей степени сократить добычу должны были Саудовская Аравия (на 486 тыс. баррелей в сутки) и Россия (на 300 тыс. баррелей в сутки).