Односторонние санкции искажают функционирование рынка и правила мировой экономики. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.



«Не понимаю, почему мы должны что-то навязывать нашим друзьям? Мы работаем со всеми странами, которые готовы сотрудничать на основе равноправия и взаимной выгоды. Мы не приемлем односторонних шагов по навязыванию неких санкций, принуждения, которые применяются в том числе в отношении Зимбабве», — сказал Лавров журналистам.

По его словам, «подобные политизированные шаги существенно искажают функционирование рынка и те, кто применяют односторонние санкции, вмешиваются непозволительным, неправоправным образом в игру свободных рыночных сил и правила, которые заложены мировой экономикой».