Клиенты женщины Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) совокупно потратили за 2017 год почти 14 млрд рублей, что на 40% превышает объемы трат клиентов мужчин за тот же период. Больше всего средств у представительниц прекрасного пола уходит на еду, на одежду и обувь и на покупки в аптеках.



В целом по сравнению с прошлым годом женщины стали на 22% больше и на 27% чаще тратить деньги по картам УБРиР. Это видно из объема и количества трансакций.

Если посмотреть структуру трат мужчин и женщин, то в одном они сходятся — и те и другие потратили более 4 млрд рублей на покупки в супермаркетах и в магазинах шаговой доступности. Во всем остальном характер покупок несколько различается. Например, мужчины больше тратят на бензин, на ремонтные услуги и строительные материалы, а женщины — на магазины одежды и обуви и на аптеки.

Топ-5 категорий, в которых женщины потратили больше всего средств за 2017 год:

В супермаркетах и продуктовых магазинах «у дома» — 4,2 млрд рублей. На одежду и обувь — 2,1 млрд. В аптеках — 635 млн. В ресторанах — 545 млн. На медицинские услуги — 441 млн.

Доля клиентов УБРиР женского пола составляет 61% от общего объема активных пользователей услуг банка.