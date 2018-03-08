Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%, передает собкор Банки.ру в Брюсселе.

Ставка по депозитам сохранена на уровне минус 0,4%, маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Регулятор вновь заявил, что процентные ставки останутся на текущем уровне в течение длительного периода времени, даже после окончания программы выкупа активов.

Объем программы выкупа активов остается на уровне до 30 млрд евро в месяц. Программа будет действовать как минимум до конца сентября 2018-го, или дольше, если это будет необходимо.