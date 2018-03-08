Весной, когда солнце начинает согревать землю, а природа пробуждается от зимней спячки и краски наполняют мир вокруг нас, поздравляем прекрасных дам с Международным женским днем!
Банкир.Ру желает любви, счастья, гармонии, крепкого здоровья и весеннего настроения всем дамам! Красоты повсюду, успехов в делах, мечтаний и вдохновения! И пусть в сердцах всегда будет теплота и радость, чтобы вместе с солнцем дарить окружающим улыбки и олицетворять красоту всего мира в любую погоду.
Коллектив Банкир.Ру
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