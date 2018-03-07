Больше всего средств у представительниц прекрасного пола уходит на еду, на одежду и обувь и на покупки в аптеках.

В целом по сравнению с прошлым годом женщины стали на 22% больше и на 27% чаще тратить деньги по картам УБРиР. Это видно из объема и количества транзакций.

Если посмотреть структуру трат мужчин и женщин, то в одном они сходятся – и те и другие потратили более 4 млрд рублей на покупки в супермаркетах и в магазинах шаговой доступности. Во всем остальном характер покупок несколько различается. Например, мужчины больше тратят на бензин, на ремонтные услуги и строительные материалы, а женщины – на магазины одежды и обуви и на аптеки.

Топ-5 категорий, в которых женщины потратили больше всего средств за 2017 год

В супермаркетах и продуктовых магазинах «у дома» – 4,2 млрд руб. На одежду и обувь – 2,1 млрд руб. В аптеках – 635 млн руб. В ресторанах – 545 млн руб. На медицинские услуги – 441 млн руб.

Доля клиентов УБРиР женского пола составляет 61% от общего объема активных пользователей услуг банка.