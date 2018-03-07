Клиенты женщины Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) совокупно потратили за 2017 год почти 14 млрд рублей, что на 40% превышает объемы трат клиентов мужчин за тот же период.
Больше всего средств у представительниц прекрасного пола уходит на еду, на одежду и обувь и на покупки в аптеках.
В целом по сравнению с прошлым годом женщины стали на 22% больше и на 27% чаще тратить деньги по картам УБРиР. Это видно из объема и количества транзакций.
Если посмотреть структуру трат мужчин и женщин, то в одном они сходятся – и те и другие потратили более 4 млрд рублей на покупки в супермаркетах и в магазинах шаговой доступности. Во всем остальном характер покупок несколько различается. Например, мужчины больше тратят на бензин, на ремонтные услуги и строительные материалы, а женщины – на магазины одежды и обуви и на аптеки.
Топ-5 категорий, в которых женщины потратили больше всего средств за 2017 год
- В супермаркетах и продуктовых магазинах «у дома» – 4,2 млрд руб.
- На одежду и обувь – 2,1 млрд руб.
- В аптеках – 635 млн руб.
- В ресторанах – 545 млн руб.
- На медицинские услуги – 441 млн руб.
Доля клиентов УБРиР женского пола составляет 61% от общего объема активных пользователей услуг банка.
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