В Туринске Свердловской области расследуется дело о хищении из коммерческого банка 11 млн рублей. По подозрению в совершении преступления была задержана кассир кредитного учреждения, женщина 1958 года рождения, следует из размещенного накануне сообщения на сайте МВД.

Как уточняется, оперативники разыскивали скрывавшуюся банковскую сотрудницу у родственников и знакомых. В результате один из ее близких знакомых дал полиции адрес «конспиративной» квартиры, где женщина и была задержана. Часть пропавших денег изъята.

«Подозреваемая кается в случившемся и плачет, утверждая, что не понимает, как с ней такое безобразие могло произойти. Говорит, якобы затмение случилось в голове», — рассказали правоохранители. Также сообщается о проверке кассира на полиграфе.

Уголовное дело было возбуждено по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ — о присвоении в особо крупном размере. За совершение такого рода противоправного деяния законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет, напоминают в МВД.



До судебного разбирательства фигурантка будет находиться под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.