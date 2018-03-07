Банк ВТБ в преддверии 8 марта проанализировал продуктовые предпочтения розничных клиентов. Согласно исследованию, женщины увеличивают свои доходы быстрее мужчин (за последние пять лет на 40% против 37%), оформляют больше депозитов и приобретают в кредит более дорогие автомобили. Однако трансакции по картам чаще совершают мужчины.

«Среди клиентов ВТБ женщины демонстрируют бОльшую сберегательную активность, вкладывая свои средства в депозитные продуты. Количество договоров на открытие вкладов у женщин на 70% больше, чем среди мужчин — почти 475 тысяч против 281 тысячи. При этом средний размер вклада на 17% больше все же у мужчин. Еще одной отличительной особенностью женщин является стремление к покупке более дорогих автомобилей. «Средний чек» по оформляемым автокредитам ВТБ у них составляет свыше 750 тысяч рублей, у мужчин — только около 700 тысяч. Хотя общее число приобретаемых автомобилей у мужчин почти вдвое больше», — отмечается в сообщении.

По словам руководителя департамента розничного CRM и продвижения ВТБ Андрея Кутового, мужчины более активны с точки зрения оформления кредитных продуктов. Они оформляют на 60% больше кредитов наличными , чем женщины, на 44% — ипотеки .

Количество оформленных кредитных карт также больше у мужчин — на 25%. «И даже несмотря на существующее мнение о том, что женщины совершают более импульсивные покупки, статистика ВТБ говорит о том, что чаще трансакции по картам проводят не они. За последние пять лет число трансакций у мужчин выросло почти в три раза, в то время как у женщин — только в 2,5», — заключили в ВТБ.