Социальная сеть «ВКонтакте» готовит запуск собственной платежной системы VK Pay на базе существующей системы денежных переводов, говорится в презентации «ВКонтакте» для потенциальных партнеров (есть в распоряжении RNS ).

Пользователи электронного кошелька VK Pay смогут переводить и выводить денежные средства, оплачивать услуги связи и ЖКХ, такси, бронирование отелей и билетов, доставку еды, вызов врача на дом и другие услуги. При этом комиссия будет взиматься только за вывод денежных средств: в месяц можно вывести до 200 тыс. рублей.

Бизнес сможет использовать VK Pay для организации приема платежей от пользователей внутри «ВКонтакте» и на внешних сайтах, при этому функционал системы предусматривает опцию мотивации пользователей через кешбэк. Партнеры VK Pay также смогут создавать маркетплейсы — приложения-витрины в социальной сети с последующей возможностью вывода аудитории на сайт компании. Также в платежной системе будет CRM-платформа для общения с пользователем и создания релевантных рассылок, а также рекламные возможности.

Число партнеров VK Pay на первом этапе будет ограниченно, отмечается в документе.

Сервис денежных переводов между пользователями соцсети «ВКонтакте» запустила осенью 2016 года . Особенностью сервиса является то, что отправителю денег не нужно указывать номер карты получателя — тот сам укажет номер счета, на который следует зачислить полученный перевод. Максимально доступная сумма перевода — 75 тыс. рублей.

В пресс-службах «ВКонтакте» и Mail.ru Group отказались от комментариев.