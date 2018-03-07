Акционеры банка «Возрождение» определили новый состав совета директоров. В него вошли представители инвестиционной компании Bonum Capital, которая может быть связана с сенатором Сулейманом Керимовым, и представители «Ренессанс Брокера», сообщили в пресс-службе финучреждения.

«Решением общего собрания акционеров досрочно прекращены полномочия предыдущего совета директоров и избран новый, в состав которого вошли 12 из ранее предложенных 26 кандидатов», — говорится в сообщении.

От Bonum Capital в совет директоров вошли Мурат Алиев, Александр Сидоров; от «Ренессанс Брокера» — Руслан Бабаев и Максим Орловский.

В феврале «Возрождение» раскрыло существенный факт, где был указан перечень кандидатов в новый совет директоров. Многие из них представляли частный инвестиционный фонд Bonum Capital, который связывают с бизнесменом и сенатором Сулейманом Керимовым.



Помимо кандидатов от Bonum Capital в новый состав совета директоров «Возрождения» предлагалось включить и представителей НПФ «Благосостояние», в частности бывшего исполнительного директора Юрия Новожилова. Однако из обновленного списка кандидатов в совет директоров представители «Благосостояния» могут исчезнуть, отмечают собеседники газеты. В фонд пришел новый руководитель Анатолий Милюков , который в отличие от Юрия Новожилова не поддерживает идею расширения банковского бизнеса.

