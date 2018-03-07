Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летнего местного жителя — директора коммерческой организации. Как сообщили накануне в Прокуратуре Мордовии, фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в сфере кредитования») и пунктом «б» части 2 статьи 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Установлено, что мужчина в июле и августе 2012 года путем обмана сотрудников одного из банков, под видом заключения кредитных договоров, совершил хищение денежных средств в объеме 35 млн рублей, причинив банку имущественный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, используя положение руководителя фирмы, фигурант произвел финансовые операции и другие сделки с похищенными денежными средствами на общую сумму 15,3 млн рублей «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению данными денежными средствами».

Суд признал злоумышленника виновным в совершении инкриминированных преступлений и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят под стражу в зале суда.

По иску банка решением суда с руководителя фирмы взыскана сумма причиненного им ущерба.



Приговор в законную силу пока не вступил.

