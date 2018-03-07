В Амурской области вынесен приговор по уголовному делу о хищении мошенническим путем более чем 32 млн рублей, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Благовещенский городской суд 7 марта признал 33-летнего местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы.

Судом установлено, что в период с октября по декабрь 2012 года мужчина, действуя в составе группы, организовал схему хищения денежных средств у граждан по принципу финансовой пирамиды. «Имея широкий круг знакомых в Благовещенске и выполняя активную роль в организации и обеспечении приискания подставных лиц из числа жителей, зарегистрированных на территории города, он регистрировал на них карточные счета в банках и оформлял банковские пластиковые карты, со счетов которых впоследствии обналичивал денежные средства и передавал организатору организованной группы. В результате его преступленных действий 356 потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму свыше 32 млн рублей», — рассказали правоохранители.



Суд назначил фигуранту наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал с него в пользу потерпевших причиненный материальный ущерб в сумме более 32 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.