Результатом реализации Стратегии должно стать существенное улучшение конкурентоспособности Группы, в которую входит 5 банков, и развитие в устойчиво прибыльный универсальный банк с диверсифицированным клиентским бизнесом. В течение ближайших 3 лет планируется усилить перспективные и сформировать несколько новых сильных бизнес-направлений (в том числе розничное), а также значительно увеличить долю комиссионных доходов. Отдельное внимание будет уделено операционной эффективности.



Ожидается, что в 2020 году активными клиентами объединенного Банка ЗЕНИТ будут являться не менее 1 млн физических лиц и 70 тыс. юридических лиц.



В рамках построения новой модели деятельности планируется технологическая и юридическая интеграция банков Группы. Синергия входящих в Группу банков в части продуктов, сервисов и ИТ-архитектуры, заложена в новой бизнес-модели. Для клиентов Группы это будет означать возможность доступа к единой линейке банковских продуктов в региональной сети из более чем 150 точек продаж.



«При разработке новой Стратегии Банковской группы ЗЕНИТ был проанализирован опыт ведущих российских и зарубежных банков, учтены текущие сильные позиции Группы в регионах присутствия и продуктовых нишах, а также выделены направления инноваций и перспективного роста, — отметил Председатель Правления Банка ЗЕНИТ Олег Машталяр. — Основным итогом предполагаемых преобразований станет создание конкурентоспособного универсального игрока федерального уровня, который по основным показателям деятельности будет входить в число ведущих участников российской банковской системы».