Кредит Европа Банк совместно с OneTwoTrip запустил весеннюю Акцию для держателей карт CARD PLUS на премиальной платформе MasterCard World.
По ее условиям держатели карт получат возврат до 10% обратно на счет карты при покупке авиабилетов до 31.03.2018г. на совместном с OneTwoTrip тревел-портале. Билет можно приобрести на любую доступную дату до года вперед.
Помимо повышенного кеш бека на авиабилеты остаются актуальными и другие поощрения:
- 6% от стоимости бронирования отеля
- 4% от стоимости аренды автомобиля
- 5% от стоимости ж/д билетов, не менее 50 рублей и не более 450 рублей
- 2% от стоимости Пакета услуг, включающего авиаперелет и отель
- 2% от стоимости Подарочного сертификата
«Мы очень рады, запустить такую акцию для держателей наших дебетовых карт CARD PLUS. Сейчас самое время для планирования путешествий на предстоящие майские праздники и летние отпуска, с таким выгодным предложением это будет еще приятней», — отмечает Юлия Алексеева, Исполнительный Вице-Президент и начальник Департамента маркетинг АО «Кредит Европа Банк».
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