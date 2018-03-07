По ее условиям держатели карт получат возврат до 10% обратно на счет карты при покупке авиабилетов до 31.03.2018г. на совместном с OneTwoTrip тревел-портале . Билет можно приобрести на любую доступную дату до года вперед.

Помимо повышенного кеш бека на авиабилеты остаются актуальными и другие поощрения:

6% от стоимости бронирования отеля

4% от стоимости аренды автомобиля

5% от стоимости ж/д билетов, не менее 50 рублей и не более 450 рублей

2% от стоимости Пакета услуг, включающего авиаперелет и отель

2% от стоимости Подарочного сертификата

«Мы очень рады, запустить такую акцию для держателей наших дебетовых карт CARD PLUS. Сейчас самое время для планирования путешествий на предстоящие майские праздники и летние отпуска, с таким выгодным предложением это будет еще приятней», — отмечает Юлия Алексеева, Исполнительный Вице-Президент и начальник Департамента маркетинг АО «Кредит Европа Банк».