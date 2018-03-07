Арбитражный суд Москвы признал недействительным аукцион, в котором Сбербанк выиграл право на оказание ряда финансовых услуг Федеральному казначейству. Иск к Сбербанку , «Сбербанк-АСТ» и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» был подан банком ВТБ в ноябре 2017 года.

Арбитражный суд Москвы признал недействительным аукцион, в котором Сбербанк выиграл право на оказание ряда финансовых услуг Федеральному казначейству. Иск к Сбербанку , «Сбербанк-АСТ» и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» был подан банком ВТБ в ноябре 2017 года.



Тогда ВТБ обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлением к ФАС о признании недействительными результатов электронного аукциона на право заключения государственного контракта на оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов одного из управлений казначейства для учета операций Пенсионного фонда РФ.

«Сбербанк-АСТ» выступает оператором электронной площадки и предоставляет услуги по организации и проведению открытых аукционов в электронной форме. Согласно закону, оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к участию в нем.

Согласно материалам дела, 2—3 марта 2017 года ВТБ наряду со Сбербанком принимал участие в электронном аукционе №ФКУ2017/04/АЭФ-004 на «Оказание финансовых услуг по открытию и ведению расчетных счетов Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства на балансовом счете №40401 «Пенсионный фонд Российской Федерации» для учета операций ПФР, проводимых в иностранных валютах», проводимом на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ».

Торги начались 2 марта, в 9:10, с суммы один рубль с шагом не более пяти копеек. К 1:43 3 марта 2017 года цена предложений от ВТБ и Сбербанка на право заключения контракта достигла 70 рублей. После подачи очередного предложения со стороны Сбербанка в 01:43 также 3 марта доступ к электронной площадке был прерван, что препятствовало подаче следующего ценового предложения от ВТБ. Перезагрузка компьютера и системы в течение трех следующих минут позволила сделать еще четыре шага ВТБ (последняя ценовая заявка от ВТБ была принята системой в 1:46), однако после очередного шага Сбербанка сбой площадки повторился и доступ к ней вновь был прерван.

«Последующие перезагрузки компьютера и системы, попытки входа на сайт площадки с других резервных компьютеров, в том числе прямая загрузка главной страницы sberbank-ast.ru через Интернет позволили возобновить торги лишь спустя 1 минуту 40 секунд после окончания предельного срока подачи следующего ценового предложения от ВТБ. В результате торги на площадке были завершены в автоматическом режиме в 1:56 с наилучшим предложением Сбербанка», — говорится в иске.

ВТБ заявляет, что в период недоступности торговой площадки «Сбербанк-АСТ» сервисы непосредственно самого банка ВТБ для доступа работников к Интернету работали в штатном режиме. Заявитель считает, что неоднократные технические проблемы в момент проведения аукциона были на стороне «Сбербанк-АСТ». Из имеющихся у истца данных он сделал вывод, что аукцион был проведен с нарушением требований федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», поскольку ЗАО «Сбербанк-АСТ» не была обеспечена «надежность функционирования программных и технических средств, используемых для проведения открытого аукциона, в результате чего у заявителя отсутствовала возможность подать очередное предложение о цене контракта».

К делу также были приобщены материалы ответа «Ростелекома», предоставляющего офису ВТБ, из которого велось участие в аукционе, интернет-услуги. Согласно данным материалам, какие-либо сбои 2 и 3 марта 2017 года на сетевом оборудовании «Ростелекома» отсутствовали, «что также свидетельствует об отсутствии у банка ВТБ технических проблем, которые могли послужить причиной неполучения торговой площадкой предложений банка».

В связи с вышеуказанным параметрами и рядом других дополнительных пунктов суд первой инстанции постановил признать вышеупомянутый электронный аукцион, а также государственный контракт, заключенный по итогам аукциона между ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» и ПАО «Сбербанк России», недействительными. Помимо прочего, со Сбербанка, «Сбербанк-АСТ» и ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» будут взысканы в пользу ВТБ расходы по уплате госпошлины в размере 2 тыс. рублей (с каждого).

«Мы приветствуем данное решение Арбитражного суда Москвы», — сообщили Банки.ру в пресс-службе ВТБ.

В пресс-службе «Сбербанк-АСТ» порталу Банки.ру ответили, что «Сбербанк-АСТ» будет подавать апелляцию по вынесенному решению суда первой инстанции.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru