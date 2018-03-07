Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings изменило прогноз по рейтингам банка «Ренессанс Кредит» со «стабильного» на «позитивный». Долгосрочный и краткосрочный рейтинги банка подтверждены на уровне «В-/В», следует из релиза S&P.



«Пересмотр прогноза отражает наше мнение о том, что кредитоспособность банка «Ренессанс Кредит» может улучшиться в ближайшие 12—18 месяцев, если банк продолжит демонстрировать стабильное качество активов и более низкую стоимость риска, чем большинство сопоставимых розничных банков России и стран СНГ», — говорится в сообщении.



Аналитики пересмотрели оценку капитализации и прибыльности банка «Ренессанс Кредит» с «умеренной» на «адекватную» в связи с ожиданиями дальнейшего укрепления капитализации банка в ближайшие два года.

«Мы по-прежнему оцениваем показатели фондирования «Ренессанс Кредита» как «средние», что отражает главным образом доминирование небольших по размеру розничных депозитов в ресурсной базе и показатели фондирования, в целом сопоставимые с показателями аналогичных банков. Мы, как и ранее, оцениваем показатели ликвидности «Ренессанс Кредита» как «адекватные», что отражает достаточные объемы ликвидности и взвешенный подход к ее управлению на протяжении последних пяти лет», — отмечают эксперты.



S&P может повысить рейтинги «Ренессанс Кредита», если банку удастся поддерживать убытки по кредитам и показатели качества активов (уровень дефолтов по выданным кредитам и уровень дефолта по первому платежу) на стабильном уровне. Аналитики могут пересмотреть прогноз по рейтингам на «стабильный», если увидят, что менеджмент банка предпочитает рост активов их качеству, что приведет к росту убытков по кредитам, превышающему показатели сопоставимых банков, заключили в S&P.