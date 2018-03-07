Совкомбанк разместил субординированные облигации на 250 млн долларов, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«ПАО «Совкомбанк» завершил размещение локальных бессрочных субординированных облигаций серии 1В02 объемом 100 миллионов долларов с офертой через 5,5 лет со ставкой полугодового купона на срок до оферты 8,75% годовых и локальных субординированных облигаций серии 2В03 объемом 150 миллионов долларов срочностью десять лет со ставкой полугодового купона на весь срок обращения 8,25%», — говорится в релизе.

Общий объем размещения составил 250 миллионов долларов.

«В текущей ситуации на рынках локальные субординированные облигации являются для нас оптимальным инструментом пополнения капитала», — прокомментировал председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев.