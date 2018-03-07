Для оплаты трудового патента в поисковой строке QIWI Кошелька или QIWI Терминала необходимо набрать слово «патент» или выбрать его в категории «Штрафы и Госпошлины», затем ввести ФИО и ИНН владельца патента. Далее система самостоятельно подберет список налоговых инспекций. Для регулярной оплаты трудового патента в QIWI Кошельке можно настроить автоплатеж.

Стоимость трудового патента в г. Москве составляет 4500 руб., в Московской области – 4300 руб. Оплата патента на работу иностранным гражданином должна производиться ежемесячно или на несколько месяцев вперед. Ежемесячный фиксированный авансовый платеж необходимо проводить заранее, желательно за 3-4 дня до даты выдачи патента работу. Комиссия за проведение платежа через QIWI Терминал составляет 3%, в QIWI Кошельке – 2%.

«Появление сервиса оплаты трудовых патентов в платежном сервисе QIWI существенно упростит процесс трудоустройства иностранных граждан и поможет им соблюдать сроки оплаты. Мы сделали процесс оплаты максимально простым, сократили его до двух шагов и предложили выбор нужных налоговых инспекций, - отметила Анна Мурзина, начальник отдела сопровождения проектов QIWI. – В ближайшее время данный сервис станет доступен для трудовых мигрантов, работающих во всех регионах России».

Узнать адрес ближайшего QIWI Терминала можно на qiwi.com и на веб-сайте системы 2ГИС.

О QIWI

QIWI – ведущий платежный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет и мобильным каналам связи. Она включает свыше 19 млн виртуальных кошельков и более 152 000 терминалов и точек приема платежей. С помощью QIWI торговые компании принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму 78 млрд руб. от более чем 51 млн клиентов, которые пользуются услугами сети не реже одного раза в месяц. Клиенты QIWI могут использовать наличные, предоплаченные карты и другие способы безналичных расчетов для заказа и оплаты товаров и услуг, используя физические и электронные платежные инструменты попеременно.

Источник: КИВИ Банк (АО)