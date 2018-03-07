В России участились случаи обращения к «массовым адвокатам», чтобы избежать личного общения с взыскателями. Однако «массовые адвокаты» сами нередко оказываются мошенниками и не имеют адвокатского статуса, то есть не могут быть представителем должника. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) пытается пресечь подобную практику, пишет «Коммерсант».



В частности, ФССП утвердила новую форму заявления должника об отказе от взаимодействия с взыскателем либо осуществлении с ним взаимодействия только через представителя. Основным отличием стала необходимость указания номера адвокатского удостоверения представителя, номера и даты включения в реестр адвокатов, а также наименования такого реестра. До сих пор должнику достаточно было указать Ф. И. О. представителя, номер его контактного телефона, почтовый адрес и адрес электронной почты.

Отказаться от взаимодействия с взыскателями либо общаться с ними только через представителя должнику позволяет закон о взыскании долгов с физлиц (230-ФЗ, вступил в силу с 1 января 2017 года). Полностью избежать контакта должник может лишь спустя четыре месяца со дня возникновения просроченной задолженности. Но уже с первого дня просрочки гражданин имеет право взаимодействовать с взыскателями не лично, а через представителя, который обязан иметь статус адвоката. Однако на практике требование о наличии адвокатского статуса нередко нарушается. Речь идет как о неквалифицированном предоставлении услуг, так и о ярко выраженном мошенничестве.

Нередко должники прибегали к услугам «массовых адвокатов», отмечают участники рынка. «Они были представителями одновременно у столь огромного количества неплательщиков, что вызвали подозрения кредиторов и регулятора относительно фиктивности предоставления услуги», — рассказывает совладелец агентства «Эверест» Дмитрий Чернышов. По мнению взыскателей, именно эту порочную практику теперь пытается пресечь ФССП. «Введение нормы позволит учитывать объем дел, в которых адвокат выступает в роли представителя, а также применять санкции в отношении лиц, которые пытаются уйти от выплаты долга путем злоупотребления правом», — отмечает Чернышов.

Впрочем, эксперты уверены, что явно недобросовестных должников указанная мера не исправит. Если у должника есть средства на оплату адвоката, который за него будет контактировать с взыскателем, то странно, что он не может найти деньги на обслуживание задолженности, говорят участники рынка. По их оценкам, рыночная стоимость таких услуг начинается от 10 тыс. рублей в месяц.