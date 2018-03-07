Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитора информировать заемщика о задолженности и остатке кредитного лимита по кредитной карте . Документ опубликован на федеральном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает обязанность кредитора информировать заемщика о задолженности и об остатке лимита кредитования по договору потребительского кредита , предоставленного с использованием электронного средства платежа, путем направления заемщику уведомления. Предоставление актуальной информации о задолженности позволит заемщику объективно оценивать свое финансовое состояние и соответствует целям снижения уровня закредитованности населения.

Сейчас оператор по переводу денежных средства должен информировать клиента о совершении каждой операции по СМС или электронной почте. При этом оператор не обязан информировать о задолженности или остатке лимита.



Ранее законопроект был принят Госдумой и Советом Федерации. Закон вступит в силу через шесть месяцев после опубликования документа.