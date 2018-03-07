Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий платить зарплату работающим за рубежом сотрудникам российских компаний в иностранной валюте. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, российским гражданам, работающим за границей, будет разрешено получать зарплату в валюте, в том числе на счета в российских банках за рубежом. Операции по выплате зарплаты и иных выплат в иностранной валюте будут включены в перечень разрешенных валютных операций.

Предложенные изменения в ТК РФ необходимы для «устранения коллизии в правоприменении проектируемых норм федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Ранее законопроект был принят Госдумой и Советом Федерации.