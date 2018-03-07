Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

На текущий момент МРОТ установлен в размере 9 489 рублей в месяц (85% от величины прожиточного минимума).

С 1 мая 2018-го МРОТ повышается до 11 163 рублей и становится равен прожиточному минимуму.