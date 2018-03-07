Председателем правления татарстанского Автоградбанка (Набережные Челны) стал Сергей Скобельников. Информация об этом появилась на сайте кредитной организации в среду, 7 марта.

Согласно данным на сайте банка, с середины октября 2015 года им руководила Гюзель Муратова в статусе временно исполняющей должностные обязанности председателя правления. Ее должность на текущий момент (как и на момент назначения на пост врио председателя) — зампред правления банка.



По информации татарстанской редакции портала «Финансист» , назначение Скобельникова состоялось днем ранее, 6 марта. В сообщении портала отмечается, что в 2006—2014 годах Скобельников занимал должность заместителя председателя правления Банка Казани. С февраля 2016 года он возглавлял департамент по развитию предпринимательства Альметьевского муниципального района.