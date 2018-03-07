Модульбанк планирует в этом году получить долю в 15% от всех счетов ежемесячно открываемых компаниями малого и среднего бизнеса в России. Об этом Банки.ру сообщил совладелец банка Яков Новиков.

По его словам, выбирая банк, клиенты из этого сегмента в меньшей степени ориентируются на размер банка.

«В этом году Модульбанк планирует увеличить количество клиентов до 170—180 тысяч и получить долю в 15% от всех счетов, ежемесячно открываемых компаниями МСБ в России. Кроме того, банк планирует в этом году удвоить прибыль и заработать 1 миллиард рублей», — рассказал он.

В 2017 году банк заработал первую прибыль в 500 млн рублей и увеличил объем открываемых счетов в 2,5 раза по сравнению с 2016 годом.

«Для клиентов большую роль играет надежность банка, особенно в наше неспокойное время санаций и отзывов лицензий. Сейчас уже понятно, что стабильность мало зависит от размера банка. Модульбанк в прошлом году заработал больше 500 миллионов рублей, а еще у нас нет кредитов и скелетов в шкафу, которые могут съесть капитал», — отметил Новиков.

Он добавил, что на этой неделе банк открыл счет 100-тысячному клиенту.