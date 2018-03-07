Министерство финансов РФ на аукционе 7 марта разместило ОФЗ двух выпусков на общую сумму 40 млрд рублей, следует из материалов на сайте Минфина.

Так, ведомство разместило ОФЗ-ПД выпуска 26224 с датой погашения 23 мая 2029 года на 20 млрд рублей при объеме спроса 53,717 млрд рублей. Цена отсечения составила 99,11% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,14% годовых, средневзвешенная цена — 99,1786% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,13% годовых.

Кроме того, Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 25083 с погашением 15 декабря 2021 года также на 20 млрд рублей. Объем спроса равнялся 32,76 млрд рублей, цена отсечения — 101,5501% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,62% годовых, средневзвешенная цена — 101,6493% от номинала, а средневзвешенная доходность — 6,59% годовых.