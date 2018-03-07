Минфин РФ предложил обменять евробонды с погашением в 2030 году на общую сумму 4 млрд долларов на два выпуска бумаг с погашением в 2027 и 2047 годах, следует из материалов ведомства.



«Минфин России информирует о проведении на основании распоряжения правительства Российской Федерации от 28 февраля 2018 года № 336-р обмена облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации выпуска № SК-0-СМ-128 («Россия-2030») на облигации дополнительных выпусков облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации № 12840078V («Россия-2027») и/или № 12840079V («Россия-2047») и/или облигации внешних облигационных займов Российской Федерации новых выпусков, размещаемые в целях обмена», — говорится в документе.

Организатором обмена выступает «ВТБ Капитал».

Владельцы обмениваемых облигаций в период с 7 марта по 15 марта 2018 года направляют «ВТБ Капиталу» заявки на выкуп обмениваемых облигаций с указанием цены и количества обмениваемых облигаций или только с указанием количества обмениваемых облигаций. «Цена обмениваемых облигаций, указываемая в конкурентных заявках, не превышает 113,5% от номинальной стоимости (с учетом амортизации)», — отмечается в сообщении.

Расчеты по обмену обмениваемых облигаций на размещаемые облигации осуществляются 21 марта 2018-го.