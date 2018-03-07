Передача функций по администрированию страховых платежей в Федеральную налоговую службу (ФНС) себя оправдала, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе встречи с главой ФНС Михаилом Мишустиным, сообщает ТАСС.

В ходе встречи Мишустин доложил, что по итогам прошлого года сборы страховых платежей выросли на 483 млрд рублей по сравнению с 2016-м. «Если по темпам смотреть, то это плюс 109,1%», — сказал он.

«То есть вы хотите сделать вывод, что передача функций по администрированию социальных платежей в налоговую службу себя оправдала и позволила собрать большее количество таких платежей», — подвел итог докладу Дмитрий Медведев.

Как сообщил Мишустин, с начала текущего года динамика взимания таких платежей также носит позитивный характер. «Хочу сказать, что январь — февраль показывают по темповке также плюс 13,9%, то есть достаточно высокий темп роста и, конечно, без изменения базовых ставок», — сказал Мишустин.