Компания Russian Standard Ltd Рустама Тарико объявила о «позитивном» обсуждении реструктуризации дефолтных бондов с инвесторами. Но владельцы почти трети облигаций по-прежнему намерены требовать досрочной выплаты долга, сообщает РБК.



Russian Standard Ltd 6 марта провела встречу с держателями выпуска дефолтных еврооблигаций общим объемом 451 млн долларов, залогом по которым выступают 49% акций банка «Русский Стандарт».

«Встреча состоялась в формате телефонной конференции, в которой приняло участие большое количество участников», — сообщил изданию представитель холдинга Roust. Назвать долю выпуска, владельцы которой участвовали в конференции, в холдинге отказались. «Целью телеконференции было предоставление деталей по озвученному ранее инвесторам предложению и получение комментариев с их стороны, — сообщил представитель холдинга. — В силу того, что прошедшая телеконференция не была формальным процессом, никаких голосований среди держателей долговых обязательств не проводилось».

На неформальной встрече с владельцами облигаций компания основного бенефициара «Русского Стандарта» Рустама Тарико планировала обсудить с инвесторами два варианта выкупа еврооблигаций, сообщали «Ведомости». При первом сценарии реструктуризации инвесторы получат по 25% от номинала деньгами, а во втором — 20% от номинала плюс условное право на стоимость акций банка «Русский Стандарт», которые служили обеспечением по выпуску. При втором варианте выплаты будут зависеть от финансовых показателей банка.

В ходе телеконференции новых условий инвесторам не предлагали, держателям долговых обязательств более подробно объяснили предложение, которое было сделано ранее, сообщил представитель холдинга. По его словам, инвесторы «задавали уточняющие вопросы, на которые получили детальные ответы».

«Первая встреча прошла позитивно, созданы все предпосылки для дальнейшего конструктивного диалога», — сообщил представитель холдинга.

В то же время группа держателей почти 27% выпуска облигаций не принимала участие во встрече, сообщил изданию один из инвесторов этой группы. «Мы по-прежнему готовимся к процессу досрочного погашения задолженности, этот процесс может быть начат в течение двух ближайших недель», — сказал он.