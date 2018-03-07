Создать крипторубль в России можно, однако система расчетов виртуальной валюты потребует от населения затрат, например, на трансакционные издержки, заявил журналистам советник президента РФ по вопросам развития Интернета, председатель экспертной группы ТПП РФ по криптовалюте, альтернативным механизмам инвестирования и технологиям Герман Клименко.



«С практической точки зрения криптовалюта — это будут электронные деньги. У нас сейчас уже есть бумажные и металлические деньги. Если кто читает фантастику, помните, там по Галактике бегают люди, у них чипы, у них есть миллиарды галактических денег. Это нормальная и легальная история, можно напечатать триллиард бумажных и цифровых … (рублей). Но у него (крипторубля) будет один недостаток: … у него будут только затраты», — рассказал он в ходе пресс-завтрака по вопросам подготовки Всемирного саммита по криптовалюте и блокчейну WBCSummit 2018.

По словам Клименко, к этим затратам относятся и трансакционные издержки. «Это будет нормальная платная история, но убыточная для населения», — отметил он. Речь идет о том, что при переводе криптовалюты на биржу или с нее, а также при переводе ее с кошелька на кошелек пользователи должны платить комиссию.

Советник президента добавил, что Банк России может выпустить крипторубль, однако смысла в этой инициативе нет. «Я разговаривал с ЦБ, они просто в этой истории не видят сакрального смысла. Может, выпустят, может, нет. Слово «крипто» хорошо звучит, но это будут те же деньги, просто в форме цифровой записи», — сообщил он.

При этом с точки зрения прослеживаемости движения средств крипторубль лучше традиционного рубля, добавил Клименко.