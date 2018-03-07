58% ультрабогатых людей России и стран СНГ имеют второй паспорт или двойное гражданство, а 45% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране. Об этом говорится в ежегодном исследовании Knight Frank о распределении благосостояния в мире The Wealth Report 2018.



Это самые высокие показатели среди регионов мира. Например, в Латинской Америке 41% опрошенных имеют второй паспорт и 45% планируют его приобрести.

По данным Банка международных расчетов (БМР), за последние пять лет (со II квартала 2012-го по II квартал 2017 года) приток денег на небанковские депозиты россиян за рубежом составил 17 млрд долларов. За год (со II квартала 2016-го по II квартал 2017-го) данный показатель находился на уровне 10 млрд долларов.

В разрезе стран за период со II квартала 2016 года по II квартал 2017 года небанковские депозиты россиян выросли в Гонконге (на 7,7 млрд долларов), Великобритании (543 млн), США (517 млн). Существенно сократились — в Швейцарии (на 3,5 млрд долларов), Испании (на 227 млн) и Австрии (209 млн). Для сравнения: общая сумма российских небанковских депозитов за рубежом составляет 34,4 млрд долларов.