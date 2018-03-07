Алименты зависят от уровня дохода того, кто должен их платить, или от прожиточного минимума в регионе (если дело решается в суде и истец требует фиксированной ежемесячной выплаты).
На что может рассчитывать взыскатель алиментов на ребенка? Это зависит от уровня дохода того, кто должен платить алименты (в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса РФ), или от прожиточного минимума в регионе (если дело решается в суде и истец требует фиксированной ежемесячной выплаты — по ст. 83 СК РФ).
Получить алименты можно даже с неработающего, причем и задним числом — за период, когда алименты не уплачивались, в пределах трех лет. Просроченные алименты рассчитываются, исходя из средней по России заработной платы.
Претендовать на алименты может любой из родителей, воспитывающий ребенка в одиночку, если ему передана опека над несовершеннолетним.
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