На что может рассчитывать взыскатель алиментов на ребенка? Это зависит от уровня дохода того, кто должен платить алименты (в соответствии со ст. 81 Семейного кодекса РФ), или от прожиточного минимума в регионе (если дело решается в суде и истец требует фиксированной ежемесячной выплаты — по ст. 83 СК РФ).



Получить алименты можно даже с неработающего, причем и задним числом — за период, когда алименты не уплачивались, в пределах трех лет. Просроченные алименты рассчитываются, исходя из средней по России заработной платы.

Претендовать на алименты может любой из родителей, воспитывающий ребенка в одиночку, если ему передана опека над несовершеннолетним.