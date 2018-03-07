Хоум Кредит Банк объявил консолидированные финансовые результаты деятельности в России и Казахстане за 2017 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Как указано в соответствующем пресс-релизе, банк зафиксировал чистую прибыль в размере 14,2 млрд рублей за 2017 год против 7,7 млрд за 2016-й. «Это стало возможным благодаря улучшению показателей риска, снижению стоимости фондирования и стабилизации операционной среды бизнеса. Также важно отметить эффективность дочернего банка в Казахстане», — отмечается в сообщении.

Рост процентного дохода составил 1,3% относительно прошлого года (47,8 млрд против 47,2 млрд рублей), что отражает снижение ставок по кредитам. Процентные расходы упали на 7,2% до 17,1 млрд за счет снижения ставок по вкладам . Чистый процентный доход за 2017 год составил 30,7 млрд рублей (плюс 6,7%).

Чистая процентная маржа банка составила в конце отчетного периода 13,7% (против 14,1% в конце 2016 года).

Операционный доход за отчетный период вырос на 2% до 40,2 млрд рублей.

Общие и административные издержки в 2017 году повысились на 6,9% до 19,8 млрд рублей, что, как поясняется, отражает рост вложений в развитие цифрового бизнеса и инвестиции в рекламную кампанию.

Объем активов на конец 2017 года достиг 296,2 млрд рублей. Рост за 12 месяцев — 24,7%.

Чистый кредитный портфель увеличился на 21,8%, по состоянию на 31 декабря 2017 года он составил 208,2 млрд рублей. Объем выданных новых кредитов за 2017 год — 242,7 млрд рублей (плюс 29,4% в годовом выражении).

Доля просроченных кредитов в кредитном портфеле до вычета резервов снизилась до 3,7% (с 6% в конце 2016 года). Коэффициент покрытия просроченной задолженности резервами — 129%.

На балансе банка в конце отчетного периода находилось 26,5 млрд рублей в виде денежных средств, их эквивалентов, а также средств, размещенных в других банках (по итогам 2016 года их величина составляла 30,6 млрд рублей). Также «Хоум Кредит» располагал суммой в 48,8 млрд рублей в виде портфеля облигаций с высоким рейтингом (21,6 млрд рублей в конце 2016 года). Данные активы в совокупности составили 25,4% от всех активов банка, уточняется в релизе.

Объем текущих счетов и депозитов клиентов к 31 декабря 2017 года вырос на 23,9% до 192,9 млрд рублей. На депозиты и текущие счета клиентов приходится 79,3% обязательств банка.

Уровень достаточности капитала Хоум Кредит Банка по МСФО на 31 декабря 2017 составил 23,8% (27,1% по итогам 2016 года). Уровень достаточности капитала в соответствии с правилами расчета ЦБ РФ — 13,9% на конец отчетного периода.

В сообщении «Хоум Кредита» уточняется, что банк обслуживает около 4,6 млн активных клиентов в России и Казахстане. На 31 декабря 2017 года общий размер клиентской базы составлял более 35,7 млн человек.

По словам председателя правления «Хоум Кредита» Юрия Андресова, 2017 год был «очень успешным» для банка, а также стал «годом больших перемен». «Мы репозиционировали бренд. Запустили два новых продукта — карту рассрочки и онлайн-сервис «Товары в рассрочку». Провели масштабную рекламную кампанию, — рассказал топ-менеджер. — Банку удалось добиться серьезных успехов в развитии карточных продуктов и программы лояльности. В 2017 году объем трансакций по дебетовым картам вырос более чем в два раза, а объем выплаченного кешбэка по программе лояльности «Польза» составил 500 млн рублей».

Также Андресов сообщил, что к концу прошлого года доля активных клиентов банка, пользующихся онлайн- и дистанционными сервисами, достигла 48% и продолжает расти. Более 2 млрд рублей кредитов на товары было выдано через технологию POS-онлайн, 33% кредитов наличными — через дистанционные каналы.



«Мы позитивно оцениваем перспективы 2018 года и ожидаем дальнейшего роста бизнеса», — заключил глава Хоум Кредит Банка.

