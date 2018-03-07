Это следствие снижения фьючерсов на азиатские, европейские и американские фондовые индексы, на 0,7% и 0,6% и 1,1% соответственно. В этом же направлении двигаются индексы развивающихся рынков. Причиной для общей негативной реакции инвесторов стало сообщение об отставке советника Белого дома США Гэри Кона. Причиной стали его разногласия с президентом страны относительно введения заградительных пошлин на импорт стали и алюминия.

Так администрация Белого дома демонстрирует готовность придерживаться политики протекционизма, что приближает начало торговой войны. Политическая программа Трампа предусматривает снижение цен на нефть поскольку ее высокая стоимость приводит к удорожанию конечного продукта внутри США. Поэтому через какое-то время администрация Белого дома вплотную займется рынком нефти. Кроме того, инвесторам непонятна стратегия выхода стран из сделки ОПЕК «плюс» и в любом случае никто не захочет терять свою долю рынка, что может привести к увеличению мировой добычи нефти, которая будет обгонять рост мировой экономики.

Согласно прогнозу от API запасы сырой нефти в США увеличились на 5,6 млн барр на прошлой неделе, а МЭА ожидает увеличение избытка нефти на рынке из-за роста добычи в США. Это давит на нефтяные котировки, что играет против рубля. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в США показал существенный рост на 2,6 б.п. до 55,9 пунктов при несущественном снижении ISM. Это позволяет надеется на хорошие данные по ВВП США за I квартал. Сегодня будут опубликованы данные от ADP, которые позволяют прогнозировать официальную статистику рынка труда, которая будет опубликована в пятницу. Консенсус-прогноз сигнализирует о хороших результатах: коэффициент безработицы снизится до 4% а вновь созданные рабочие места вне с/х покажут стабильный результат в 200 тыс новых мест. Теоретически это позволит доллару укрепится. Однако заседание ЕЦБ в четверг, в ходе которого не будет повышена процентная ставка, заставит инвесторов обратить внимание на комментарии Главы ЕЦБ касательно дальнейшей монетарной политики и на этом фоне евро получит поддержку. На данный момент в пользу евро играет опасение мировых инвесторов относительно торговой войны США и низкая процентная ставка ЕЦБ, что делает заимствования в евро дешевыми на фоне повышение ставки ФРС США. Инфляция в Еврозоне постепенно повышается до целевого уровня в 2% а реальная ставка еще находится в отрицательных значениях, но начала расти с -1,75% до -0,5% за прошедший год.