Россию в ближайшие 40 лет ожидает снижение реального ВВП на душу населения относительно «эталона» — США, пишут «Ведомости» со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Долгосрочные перспективы: сценарии для мировой экономики — 2060».



Без реформ ВВП на душу населения в России вырастет в ближайшие 12 лет всего на 0,7%, прогнозируют экономисты ОЭСР. Мешает низкая производительность труда, которая последние годы не росла вовсе, и плохая демография: доля экономически активного населения и занятость сокращаются.

Без реформ Россия и другие страны БРИКС будут замедлять рост реального мирового ВВП на протяжении 40 лет с начала 2019 года, предупреждают авторы доклада. Чтобы ускорить рост, им нужно повышать производительность труда: реформировать госуправление, увеличить продолжительность обучения в школах и снизить торговые тарифы.

Напомним, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что Россия должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в полтора раза . Глава Минэкономразвития Максим Орешкин,назвал поставленную президентом цель сложной, но достижимой.

По прогнозам экспертов, рост ВВП по итогам 2018 года может составить 1,8%.